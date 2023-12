​Eike Dieter Schmidt nuovo direttore del museo di Capodimonte

Benedetto da San Gennaro, il tedesco napoletano Eike Dieter Schmidt, oggi nella cappella del Duomo per l'inaugurazione di una mostra, è il nuovo direttore del museo di Capodimonte. Cinquantacinque anni, da poco cittadino italiano, lascia gli Uffizi, e Firenze non si sa fino a quando, visto che potrebbe candidarsi come sindaco nelle prossime settimane. A sceglierlo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha esaminato la terna proposta dalla commissione anche con Cecile Hedwig Mathilde Hollberg e Marco Pierini.

Simone Verde, direttore del Complesso monumentale della Pilotta di Parma, subentra agli Uffizi, invece di Paola D’Agostino ed Edith Gabrielli, nella terna escluso un altro nome legato a Napoli, quello di Paolo Giulierini, il direttore uscente del Mann.

Renata Cristina Mazzantini va alla Galleria d’arte moderna e contemporanea: è l'attuale curatrice del progetto Quirinale contemporaneo, nonché consulente del segretariato generale della presidenza della Repubblica per i profili artistici e architettonici.

Ha convinto più di Micol Forti e Bartolomeo Pietromarch.

Angelo Crespi si sposta alla Pinacoteca di Brera, dal museo Maga di Gallarate che presiede (nella sua terna Beatrice Bentivoglio-Ravasio e Simone Verde).

In seconda fascia, i direttori individuati dal direttore generale Musei, Massimo Osanna, sono i seguenti: Federica Zalabra per il museo nazionale d’Abruzzo, Costantino D’Orazio per la Galleria Nazionale dell’Umbria, Fabrizio Sudano per il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, Thomas Clement Salomon per le Gallerie nazionali di Arte antica, Stella Falzone per il museo archeologico nazionale di Taranto, Alessandra Necci per le Gallerie Estensi.