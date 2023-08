Aveva un carattere ostico, per chi non lo conosceva a fondo. Intollerante verso la superficialità e i luoghi comuni. Ma, quando la sua diffidenza si tramutava in sincera amicizia, Elio era incapace di sgarbi e cattiverie. A 73 anni compiuti il 23 maggio scorso, se ne è andato Elio Scribani, per anni una delle firme di punta de "Il Mattino". Ironico, disincantato, sempre disponibile verso i giovani colleghi. Per molto tempo, l'ho avuto compagno di banco nella Cronaca di Napoli guidata da Peppe Calise prima e Gianni Ambrosino poi. Una cronaca dove la collocazione fisica aveva una sua logica. E spesso, su vicende delicate, Elio e io lavoravamo in tandem con le rispettive fonti di giudiziaria e nera. Indimenticabile faro, dalla scrittura agile e accattivante, mai leziosa o sgrammaticata.

Aveva iniziato al settimanale "Voce di Napoli" diretto da Gianni Ambrosino. Una testata di proprietà di Orazio Mazzoni, ex direttore de "Il Mattino" che apprezzò subito Elio per il suo fiuto sulle notizie e la capacità di interpretare i fatti. Con Mazzoni, lavorò al settimanale "Napoli oggi", poi divenne capocronista a "Napoli notte" quotidiano diretto da Gino Grassi. Infine, il salto a "Il Mattino", dove arrivò nel 1987. Lo trovai lì, io che con lui avevo già lavorato a "Napoli notte", quando mi nominò cronista politico. La cronaca era il suo pane. Ripeteva: «Per me ha senso occuparmi solo di mondi a me vicini».

Quando Peppe Calise disegnò la sua squadra della Cronaca di Napoli, ci fece sedere accanto: io cronista di giudiziaria, lui di nera con sconfinamenti continui nella giudiziaria e felici puntate nella cronaca bianca. Dietro di noi, sedevano i due "inchiestisti": Matteo Cosenza e Mino Jouakim. Avanti, il decano-maestro Enzo "zio" Perez. Una squadra d'avvio, poi arricchita e integrata con tanti altri. Ma su Elio, la sua ironia, le sue capacità di capire subito la notizia, Peppe Calise puntò molto. E Elio lo ripagò alla grande. Tanto che, in quella Cronaca, Scribani fu il coordinatore della nera e giudiziaria. Incarico poi confermato due direttori dopo, da Paolo Graldi. Con il direttore Pasquale Nonno, che sapeva riconoscere le professionalità, non tutto però filò liscio. Con Elio in tandem iniziammo a occuparci delle inchieste della Procura circondariale sul «voto di scambio». Poi ne fummo estromessi e per lui fu amarezza.

Ci occupammo insieme anche delle inchieste su Maradona. Elio fece qualche scoop, che non ostentava mai. Come quando riuscì a incontrare una prostituta sudamericana di Santa Lucia che Maradona frequentava spesso. Si finse un cliente, ma poi le chiese con abilità che lei raccontasse. La ragazza pretese comunque la sua tariffa e Elio pagò, salutandola con il suo carico di notizie poi riprese da molti giornali. Il direttore Graldi lo volle capo servizio e gli fece seguire anche vicende da inviato.

Ma la cronaca della città, le storie di camorra, le distorsioni di una Napoli diversa da oggi ma con caratteristiche ricorrenti furono al centro dei suoi pezzi e della sua sensibilità che lo portò a scrivere anche favole per bambini. Nel 1999, firmò 169 tra articoli e inchieste. Per il suo «brutto carattere», che in fondo era solo carattere estraneo ai compromessi, visse anche momenti difficili come capita spesso nelle redazioni.

Nel settembre del 2009, fu tra i prepensionati de "Il Mattino", che accettò con dolore. A 59 anni, sentiva di avere ancora molto da dare alla professione e continuò, per un paio d'anni, a scrivere e proporre servizi a "Canale 21", "Repubblica" e "il Fatto quotidiano". Fece sensazione, e ripresa da molti, la sua intervista in video per "Canale 21" del pentito di camorra dei Quartieri spagnoli, Raffaele Scala. Fu uno dei suoi ultimi colpi. Poi, deluso e poco gratificato, diradò la sua attività. Si ritirò, assalito anche da un male insidioso. Elio se ne è andato al Cardarelli, per le conseguenze di quel male. Un po' solo, in contatto con pochi colleghi. Lassù, di sicuro, lo accoglierà Peppe Calise con una delle sue scanzonate bestemmie: «Pure tu, chi t'è mm..».