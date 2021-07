Napoli, al via le celebrazioni per il centenario della morte di Caruso

Al via le celebrazioni per il centenario della scomparsa del grande tenore Enrico Caruso, icona dell'Italia nel mondo: il programma organizzato dal Comitato nazionale è stato presentato al Teatro di San Carlo alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini. Illustrate dal presidente del Comitato Franco Iacono le iniziative si svilupperanno nell'arco di tre anni a partire dal prossimo 25 luglio (ore 21) con un concerto al Maschio Angioino, “Bentornato Don Enrico” firmato da Federico Vacalebre, che vuol idealmente ricomporre la frattura tra il 'tenorissimò e la sua Napoli, dopo alcuni fischi proprio al San Carlo seguiti poi dal trionfo a New York.

«Caruso è un simbolo non solo di Napoli ma dell'Italia nel mondo - ha detto Franceschini - È stato purtroppo non ricordato in modo adeguato e abbiamo voluto questo comitato per celebrarlo per tutto il 2021. Vorremmo che ci fosse a Napoli un luogo permanente, importante, un museo, per ricordare la sua figura. Lavoreremo per realizzare questo progetto con la Regione e il Comune. Mi sembra un gesto significativo che la Repubblica deve al grande tenore napoletano». «Intitolare a Caruso l'aeroporto di Napoli Capodichino? - ha risposto poi Franceschini alla sollecitazione di Iacono - lo farei subito ma non dipende da me».

Tra le voci protagoniste del concerto inaugurale anche M'barka Ben Taleb, Enzo Gragnaniello, Bruno Venturini. Gli eventi sono raggruppati in tre categorie: Conversazioni, Espressioni ed emozioni, Esposizioni e si terranno in vari luoghi 'carusianì quali Napoli, Lastra a Signa (Premio Caruso), Torre del Lago, Milano, Sorrento, Piedimonte Matese. Al San Carlo, presso il museo Memus, annunciato un itinerario attraverso cimeli e video. Convegni saranno dedicati al rapporto con Puccini (ricordato nel corso della presentazione da Maria Laura Simonetti) ed anche a quello con il teatro alla Scala, e con Toscanini, dove uno specifico evento sarà curato dalla musicologa Laura Valente e da Pier Luigi Ledda direttore archivio Ricordi. La sera del 1 agosto nell'hotel Vesuvio dove Caruso spirò, con un reading di Mariano Rigillo ed Anna Teresa Rossini. Il 2 agosto, giorno della morte, ' Caruso forever' omaggio del 67esimo festival Puccini a Torre del Lago e della città di Viareggio, con Stefano Massini, sul podio Alberto Veronesi. A Milano (27-28 e 29 ottobre) il coro dell'orchestra Verdi dedicherà la messa di Requiem alla memoria del tenore. Iniziative anche per i giovani e le scuole e con l'orchestra sinfonica dei Quartieri spagnoli. Alla presentazione aperta dalle voci bianche del San Carlo ha partecipato anche il pronipote Enrico Caruso.