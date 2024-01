«Aggio pruvato a muzzecà a passione, / senza me fà avvedè, / standone nascosto. / Chello ca lascio è l'Impossibile: / schegge, crastule, piccoli frammenti: / carte c'abbruciano, cénnere / ... sulamente cénnere...». No, Enzo, forse non è tutto cenere come presagisti per concludere la tua «Partitura». Nella chiesa di San Ferdinando, in piazza San Ferdinando, accade un piccolo grande miracolo, durante la liturgia funebre in memoria di Enzo Moscato, morto sabato scorso a 75 anni, drammaturgo-attore-artefice di un teatro nobile e rivoluzionario, selvaggio e sublime.

APPROFONDIMENTI Il teatro napoletano piange il genio della Nuova Drammaturgia I funerali nella Chiesa degli Artisti: «Ha dato voce a Napoli» L'addio nella sua Sala Assoli ai Quartieri Spagnoli di Napoli

Per l'addio, salgono all'altare due amici d'arte e di vita, Toni Servillo e Mario Martone. Appartengono alla grande famiglia della scena napoletana, che è separata e individualista, ma si professa unita. E oggi, per incanto, lo diventa. Non era scontato. Toni: «A nome di tutti gli attori che hanno avuto la fortuna di recitarti, grazie! Ci hai donato il più grande poema drammatico contemporaneo: “Partitura”. Hai avuto la bontà di donarlo a noi di Teatri Uniti, quando ci hai intercettati e portati via lontano dal vaudeville provinciale con cui ci trastullavamo» (e il pensiero va al loro «Rasoi», 1992, che improvviso deflagrò per necrotizzare le muffe del vecchio teatro).

Martone: «Qui in chiesa, e stamattina alla camera ardente, in Sala Assoli ai Quartieri Spagnoli, ho incrociato tanti vostri sguardi. E mai come oggi sento vicinanza nella diversità; percepisco la nostra appartenenza a qualcosa di grande: l'anima di questa città». Poi, il gemito della speranza: «Con Eduardo e Viviani, Enzo vivrà per sempre. È la nostra voce. E anche uno spartiacque, perché altre ne arriveranno, quelle di tanti giovani che lo amano e continuano a rappresentarne i testi. Altre parole dovranno nascere».

Tra esse ci sono quelle di Giuseppe Affinito, allievo prediletto, figlio di Claudio, da circa 40 anni organizzatore e factotum di Moscato. Prediletto perché nel maggio di due anni fa Enzo gli affidò un suo testo, «Pièce noir», premio Riccione '85. E ora, a San Ferdinando, Giuseppe è il primo, dal leggio accanto all'altare maggiore, che gli rivolge il saluto definitivo: «Davanti alla morte che cosa puoi opporre? Il non senso. E cantarlo. Questo ci dicesti un giorno. Ora che non ci sei più, avremmo voglia di cantare e di fuggire dalla realtà»; «come tutte le cose belle, sei un mistero, e i misteri si vivono senza spiegarli»; «hai abbracciato un popolo, una folla... dando voce e gloria alle sue viscere ammalate...».

Eccolo, il miracolo: in chiesa, tanto, tantissimo teatro napoletano è giunto per l'omaggio al cantore misterioso di una metropoli misteriosa. Sono tutti là, nella navata. E celebrano, anche se soltanto per un'ora, il rito di una comunione laica e d'arte. Nel segno di Enzo. In nome di Enzo. Questo è il più bel dono che egli ha fatto alla vasta famiglia della scena napoletana, assolutamente unica, perché incarna l'arte che il genius loci della città ha scelto per riflettersi nello specchio e rappresentare il proprio sangue, la carne, la polvere, il suo tufo zuppo di lacrime e risate. In rappresentanza del ministero della Cultura c'è il consigliere Luciano Schifone, mentre per il Comune di Napoli l'assessore Teresa Armato. Accanto a lei l'ex sindaco ed ex presidente della Regione Campania Antonio Bassolino. Non mancano Isa Danieli, Cristina Donadio, Benedetto Casillo, Nello Mascia, Lara Sansone, Eugenio Bennato.

Don Vincenzo De Gregorio celebra il rito funebre. Lo fa con nitore, dignità, misura. Le note dell'andante di un concerto per clavicembalo di Bach e l'adagio di Albinoni sono il desiderato corollario sonoro cui abbandonarsi. Una platea di attori, registi, impresari, musicisti, sinceramente commossi, nega se stessa (il teatro è voce) per affermare la supremazia temporanea del silenzio. Sbirciare Martone che abbraccia e conforta un Gino Curcione in lacrime profonde è una immagine che non vola via nell'umidità di gennaio. Anche quando la bara sbuca dalla penombra di San Ferdinando e si immerge nella luce dell'amata terra, l'applauso è lungo, sentito, ma secondo misura. Mai plateale: il miglior grazie a un artista delicato e schivo, immune dai lustrini della contemporaneità. Sempre.

Di mattina, un'altra piccola navata, quella laica di Sala Assoli, ha ospitato la bara con le sue spoglie. Non un teatro, ma una casa. Enzo la inaugurò nel novembre '86, recitando «Compleanno», altro rito scenico e funebre, in ricordo di Annibale Ruccello, che la morte aveva afferrato due mesi prima sull'Autostrada del sole. Al centro del palcoscenico c'è la bara, chiusa, ricoperta da una di quelle copertine di cotone bianco ricamato, che evocano i corredi delle spose di un'era lontana. Sopra, una rosa rossa e - chi sa chi l'ha deposta proprio là - una sigaretta. Intorno, a terra, semplici gesti d'amore in forma di fiori. Sul fondale scorrono i video del teatro di Enzo. Nell'aria si ascolta la sua voce, quella cantabile di «Hotel de l'universe», «Toledo suite», «Modo minore». Sulle gradinate imbottite sibila il silenzio del suo popolo che osserva il feretro. Entra Martone, si accosta, tocca il mogano per l'estremo contatto con lo spirito dell'amico, confonde tra gli altri un mazzetto di rose. Bianche stavolta. Poi sale in platea, tra i tanti. E resta assorto. Con lui, la moglie Ippolita Di Maio.

Il quaderno delle dediche si riempie a mano a mano che trascorrono le ore. Nomi sconosciuti e famosi, ma che importa? Qui vige la sana regola d'«A livella»: «La tua Napoli verace ti piange»; «senza di te è il buio»; «sei cura potente per la mente e il cuore»; «grazie per quanto hai dato a questa città e perdonaci se non siamo diventati capitale per farti re»; «addio, uomo mondo». Tra qualche ora, al San Ferdinando, Toni Servillo citerà ancora «Partitura»: «Tra la scrittura e l'amore c'è una connivenza e una rassomiglianza». Oggi, in questa penombra muta, cantano entrambi. Per sua volontà, Enzo sarà cremato.