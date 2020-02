È morto Enzo Pagliaro, lutto nella grande famiglia del Mattino

Lutto nella grande famiglia del Mattino: se n'è andato in punta di piedi Enzo Pagliaro, storico grafico del Mattino, tra i fondatori del settimanale Campania Sport. Appassionato di ciclismo, coriaceo orgoglioso delle sue radici calabresi, era dotato di humour non comune e aveva messo la sua passione per il giornalismo al servizio dei settimanali sportivi prima e del quotidiano poi con arguzia, spirito critico e profonda attenzione all'evoluzione del contesto sociale nel quale anche la sua crescita professionale si era collocata. Mai banale, ha regalato nella sua attività al Mattino pagine e idee che hanno contribuito alla valorizzazione del prodotto e ne hanno ritagliato uno spazio ben presto riconoscibile nel panorama dell'informazione regionale e nazionale.



I funerali si terranno mercoledì mattina, alle 10, nella chiesa di San Pasquale a Chiaia. © RIPRODUZIONE RISERVATA