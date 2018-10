Ercolano, l'ambasciatore degli Stati Uniti in visita al parco archeologico

Sabato 20 Ottobre 2018, 17:38

ERCOLANO - L’ambasciatore degli Stati Uniti Lewis M. Eisenberg assieme alla moglie Judith Eisenberg per le strade dell’antica Ercolano, hanno potuto ammirare e apprezzare le bellezze del parco archeologico in una visita effettuata oggi.Gli onori di casa sono stati fatti dal direttore Francesco Sirano che ha accolto l’ambasciatore e la consorte conducendoli attraverso le vie del parco. «È un piacere particolare - ha detto il direttore - ricevere l’ambasciatore degli Stati Uniti anche perché Ercolano beneficia da oramai 17 anni del sostegno e del supporto del Packard Humanities Institute, sotto la guida illuminata del suo presidente, David Packard, secondo un modello di collaborazione pubblico-privato ancora oggi unico in Italia che consente di condividere saperi, competenze pluridisciplinari e ricerche per realizzare buone pratiche da mettere a disposizione anche di altri siti».Entusiasta l’ambasciatore, che ha espresso il desiderio di tornare presto in visita nell’antica città, definendo gli scavi - come informa l’ufficio stampa del parco archeologico di Ercolano - un sito di straordinaria bellezza.