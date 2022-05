Ad Ercolano la 40esima edizione del Premio Rosa Formisano

Si è svolta ad Ercolano la quarantesima edizione del Premio Rosa Formisano, concorso nazionale di poesia organizzato dal giornalista Giuseppe Imperato. La giuria composta da Antonio Tanzillo, Maria Cozzolino, Massimo Rossano, Sabrina Imperato e Mariapia Brancaccio ha assegnato il primo premio ad Oreste Fabiani di Portici per la poesia “Soltanto uno scrivano”. Secondo posto per Adolfo Silveto e terzo per Balbina Stefano. Targa per il quarantesimo anniversario del premio a Isabella Michela Affinito, Raffaele Rocco, Pina Sessa, Gianna Fusco, Giovanni Croce, Santo Monastra, Ramona Matino e Gaetano Ascione.

Assegnati i premi Cultura per il giornalismo a Rosa Benigno, redattrice del Roma, e ad Emanuela Sorrentino, collaboratrice del Mattino. Riconoscimenti per la scuola ai docenti Laura Patrizia Cagnazzo, Giovanna Tavani, Nunzia Casillo e Ciro Formisano. Sono intervenuti il presidente del consiglio comunale di Ercolano, Luigi Simeone, e il sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, Giuseppe Panico.