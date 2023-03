Villa Favorita: il sopralluogo prima dei lavori di restauro

Su invito del presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda, ed alla presenza dei consiglieri di gestione questa mattina si sono recati presso Villa Favorita ad Ercolano: il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’area Metropolitana di Napoli Mariano Nuzzo, il consigliere del Ministro della Cultura Luciano Schifone e il responsabile U.O. Agenzia del Demanio Luca Dimagini.

Il sopralluogo è stato finalizzato alla rilevazione dello stato dei luoghi della Real Villa, realizzata da Ferdinando Fuga, nonché della Casina dei Mosaici ubicata nel Parco inferiore di Villa Favorita attualmente oggetto di un intervento di restauro e riqualificazione, al fine di valutare gli interventi da effettuare ed i tempi necessari per la realizzazione.

«Villa Favorita verrà restituita al pubblico all’esito di un intervento di restauro finanziato con il fondo del Pnrr del valore di 32 milioni di euro. L’edificio ha grosse potenzialità, grazie anche alla sua posizione tra il mare e il Vesuvio, ed è votato al territorio. Stiamo avviando le procedure per partire con i primi interventi e speriamo di chiudere i lavori nei tempi previsti» ha dichiarato Nuzzo al termine dell’incontro con i vertici della Fondazione Ente Ville Vesuviane.

«Sono felicissimo – ha affermato il Presidente Miranda - che il Soprintendente Nuzzo abbia accolto immediatamente l’invito che ho formulato in qualità di Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane per visitare le nostre ville, a cominciare da Villa Favorita il cui ripristino rappresenta un intervento di straordinaria importanza che contribuirà alla riqualificazione di tutto il Miglio D’Oro. Ho chiesto al Soprintendente un impegno in termini di celerità per il termine dei lavori, l’obiettivo è fare presto e fare bene coinvolgendo tutti gli attori istituzionali, economici e politici. E’ indispensabile attivare una forte sinergia tra tutti, un processo virtuoso in cui ciascuno contribuisca, in funzione delle rispettive competenze alla rinascita di questo prezioso patrimonio che rappresentano le splendide Ville Vesuviane».