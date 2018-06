Ercolano, riapre il teatro antico dopo 20 anni

Sabato 16 Giugno 2018, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 16-06-2018 10:39

Il teatro antico di Ercolano restituito ai visitatori dopo circa 20 anni dalla sua chiusura. Ieri pomeriggio un primo tour per la stampa, a partire da stasera itinerari per i turisti. Sepolto dall’eruzione del 79 d.C., fu il primo monumento ad essere scoperto nei siti vesuviani colpiti dal cataclisma. Fin dalla sua scoperta suscitò grande interesse, nel corso del Settecento e dell’Ottocento, da parte dei colti viaggiatori che giungevano a Napoli da ogni parte d’Europa e diventò una tappa del Grand Tour.«Sono particolarmente orgoglioso - ha detto il direttore Francesco Sirano - della condivisione del programma culturale da parte di SCABEC che assicura un supporto logistico e di comunicazione della consueta qualità. Sento inoltre il dovere di ricordare l’incredibile lavoro corale che il nuovo team del Parco ha compiuto in così poco tempo, con il consueto ed esperto sostegno dei colleghi dell’Herculaneum Conservation Project».PAErco Teatro Tour, infatti, (assieme ad Ercolano Experience) è parte della programmazione Campania by Night di Scabec. Presente, allora, anche Teresa Armato, vicepresidente Scabec: «È un’opera meritoria, riaprire dopo 20 anni il teatro resterà nella storia di Ercolano - ha sottolineato Armato - ed è stato possibile soltanto grazie ad una attiva sinergia tra Regione Campania, attraverso Scabec, Comune e Parco Archeologico. Un lavoro di più di un anno». «Un lavoro di cooperazione importante - ha rimarcato il sindaco, Ciro Buonajuto, presente per l'amministrazione comunale assieme all'assessore al Turismo, Ivana Di Stasio - al direttore Sirano, in particolare, un forte ringraziamento per il coraggio e la determinazione per aver riaperto al pubblico il bellissimo teatro».Via libera, dunque, al percorso sotterraneo che raggiunge circa 25 metri dalla quota stradale:il monumento è oggi accessibile attraverso le scale realizzate in età borbonica. Il percorso è concepito come una vera e propria esplorazione: i visitatori si avventurano in un luogo unico in cui sono presenti, oltre ai resti dell’antico edificio, reperti, graffiti lasciati nei secoli dai visitatori, che alla luce delle fiaccole attraversarono nel XVIII e XIX secolo le gallerie e i pozzi creati per penetrare nelle viscere dell’antica Ercolano.L' accompagnamento didattico sarà a cura della società COOPCULTURE.