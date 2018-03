Venerdì 9 Marzo 2018, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCOLANO - Una visita guidata agli scavi di Ercolano per parlare dell’anno europeo del patrimonio culturale. È quella che svolgeranno domani i partecipanti al convegno «Musei archeologici e paesaggi culturali» in corso di svolgimento al Museo Archeologico di Napoli.Nell’ambito di questa conferenza, il parco archeologico è presente con il direttore Francesco Sirano, che parteciperà alla redazione del documento che «rappresenterà - si legge in una nota dell’ufficio stampa degli scavi - un punto di partenza fondamentale per ripensare la museologia archeologica in un necessario e consapevole dialogo con il territorio».