Ercolano. Visite gratuite al Mav per gli under 13

Visite gratuite per tutto il mese di luglio al MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Via IV Novembre. Di tale opportunità potranno approfittare per conoscere le magie del futuristico museo nato dalle ceneri della scuola Iaccarino, tutti gli under 13 e dei residenti nel comune di Ercolano. A promuovere l'importante iniziativa anche il primo cittadino di Ercolano Ciro Buonajuto attraverso la sua pagina Facebook. Al museo di via IV Novembre é possibile accedere il venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 10:00; l’ultimo ingresso è alle ore 16:00. Chiuso dal lunedì al giovedì. Per info e prenotazioni (obbligatoria a causa dei protocolli di sicurezza in materia di coronavirus) è possibile scrivere all’indirizzo email prenotazioni@museomav.it.

