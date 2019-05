Le escort di lusso dell'antica Pompei magnificate sulle mura delle domus: il post in napoletano infiamma il web

Domenica 26 Maggio 2019, 12:12

La escort di lusso più richiesta nella Pompei romana si chiamava Primigenia. Le sue prestazioni sessuali, decantate sulle mura delle domus della città antica, tradotte in napoletano dal latino - dal professor Carlo Avvisati giornalista, scrittore e storico esperto di testi antichi - e postate su Facebook del Parco Archeologico di Pompei infiammano il web.«Si vuò truvà a Nnuvella Primmiggenia, allòngate a Nnucera, abbicino a Pporta Rumana, int’’o vico d’’e ppuntunere. Nuceriae quaeres ad Portam Romanam in vico venerio novelliam primigeniam. Se vuoi trovare Novella Primigenia vai a Nocera presso la Porta Romana, nel vicolo di Venere».Il graffito venne scoperto nel quartiere servile della casa del Menandro. Verosimilmente fu scritto da uno schiavo che forse aveva goduto delle grazie di Primigenia, un’avvenente nocerina che in quel periodo dovette essere molto nota, tra Pompei e Nocera e oltre, visto che se ne parla persino a Pozzuoli. Notorietà che le derivava dalle prestazioni sessuali che era in grado di offrire o. perché, attrice di grido, una mima colta e raffinata, come ritengono alcuni epigrafisti, era capace di conversare amabilmente oltre a fare l’amore in modo sublime.