«Successo», secondo il Comune di Napoli, per gli appuntamenti delle iniziative di 'Estate a Napoli' promossa dall'ente. Secondo i primi dati relativi all'affluenza dei partecipanti si va verso il raggiungimento di quota 100mila presenze. «Dai dati forniti dagli organizzatori delle singole iniziative - ha dichiarato l'assessore alla Cultura e al Turismo, Nino Daniele - risulta un quadro estremamente positivo per tutti i due primi mesi dell'Estate a Napoli e soprattutto per quello che abbiamo voluto chiamare il

Ferragosto Città Aperta

con oltre 8mila visitatori nel solo Maschio Angioino il 15 agosto e in molte altre strutture aperte tra cui Castel dell'Ovo».



Tra le iniziative di maggior successo spiccano La Notte della Taranta alla Rotonda Diaz che ha registrato 20mila spettatori e la mostra di dipinti 'La Scuola di Posillipo' che è stata visitata da circa 40mila persone al Maschio Angioino che - sottolinea Daniele - »

onferma l'interesse dell'esposizione ma anche l'amore dei nostri concittadini e dei turisti per la grande tradizione artistica napoletana

. Ma i napoletani e i turisti hanno apprezzato anche le serate del cinema all'aperto del Parco del Poggio, la rassegna di teatro comico

Ridere

, il teatro all'aperto nel cortile dell'Annunziata e nel chiostro di San Domenico Maggiore dove si è svolta la rassegna

Classico Contemporaneo

così come la mostra fotografica sui quarant'anni dell'Estate a Napoli con 20mila presenze. Positivi anche i dati del PAN con le mostre d'arte contemporanea e del Complesso di San Domenico Maggiore con LA CRUDELE STORIA, esposizione dedicata ai Pupi, alle Guarattelle ed alla antica tradizione del teatro di strada. Ma l'estate di Napoli non finisce e prosegue anche nel mese di settembre.

A settembre si continua e rilancia - ha affermato l'assessore - e contiamo di raggiungere e superare per questa Estate a Napoli complessivamente la partecipazione di oltre centocinquantamila spettatori e visitatori delle mostre«. Tante infatti le proposte settembrine da 'SPINACORONA', rassegna musicale ad ingresso gratuito nei luoghi più belli del Centro antico, le feste religiose tra cui Piedigrotta, la festa per San Gennaro e quella per Sant'Alfonso Maria de' Liguori, senza dimenticare gli appuntamenti, ormai consueti, con la tradizione gastronomica: Bufala Fest, Pizza Village e Baccalà-Re. A conclusione la comunità cittadina potrà ritrovarsi insieme nelle iniziative in ricordo delle Quattro Giornate del 1943, con mostre di documenti, spettacoli teatrali ed altre attività culturali.

Giovedì 29 Agosto 2019, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2019 15:37

