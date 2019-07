Estate a Napoli, slitta la mostra sui lupi: le opere rimaste bloccate in Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Luglio 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Wolves coming», lupi in arrivo. Anzi, no. Slitta l'inaugurazione della mostra più imponente organizzata in occasione di «Estate a Napoli», la kermesse che festeggia 40 anni e racchiude iniziative culturali e spettacoli promosse fino a settembre dal Comune. Tra queste, l'installazione in piazza Municipio, intorno alla stazione della metropolitana. Un'opera dell'artista cinese Liu Ruo Wang, numero uno del genere, composta da cento sculture in ferro.