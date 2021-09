European Heritage Days, spettacolo a un euro al parco archeologico di Ercolano

Segnate questa data. Sabato 25 e domenica 26 settembre, in occasione delle Giornate europee del patrimonio (Gep 2021, European Heritage Days), visite guidate e altre iniziative sono organizzate nel parco archeologico di Ercolano. «Patrimonio culturale: tutti inclusi!» è il tema prescelto, all'insegna dell'inclusione dei cittadini di ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. «Heritage: all inclusive», lo slogan inglese, è stato indicato dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. In particolare, a Ercolano è prevista la visita nelle domus e nei punti più significativi alle meraviglie dell'antica città e sabato sera è programmata la replica straordinaria dello spettacolo de "I Venerdì di Ercolano", al costo speciale di 1 euro. Da lunedì 20 settembre è possibile prenotare e acquistare i biglietti su www.ticketone.it.

