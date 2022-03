Extreme tour: vite estreme, biodiversità a Città della Scienza

Numerosi i visitatori in questi mesi di esposizione a Città della Scienza, alla scoperta dei Campi Flegrei attraverso protagonisti d’eccezione: gli estremofili, microrganismi estremamente resilienti scoperti dagli scienziati solo negli ultimi decenni, che sopravvivono e proliferano in condizioni ambientali proibitive per gli esseri umani. Il grand tour di settecentesca memoria si è trasformato così in “Extreme tour", a partire dalle ricerche sugli estremofili nei Campi Flegrei condotte dal Cnr e dall’Università Federico II. Finissage il 31 marzo alle 17.

APPROFONDIMENTI IL CASO Will Smith, il figlio Jaden difende il padre su Twitter:... STRISCIA LA NOTIZIA Striscia la notizia, tapiro d'oro gigante a Mancini, il ct... L'INNOVAZIONE Cira e università campane in prima linea nel progetto europeo...

L’installazione, che a essere accolta in altre sedi, racconta in chiave artistica le affascinanti caratteristiche di questi organismi, i luoghi in cui vivono e la ricchezza dei territori che li ospitano, segnati da preziose testimonianze dei greci e dei romani, in una narrazione che coniuga storia, arte e mito con ricerca scientifica e tecnologia.