Aspettando Papa Francesco a Napoli: gli incontri di Facoltà teologica e Orientale

Lunedì 13 Maggio 2019, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ciclo di incontri culturali “Io, lo straniero e il diverso in un mondo globalizzato” dedicati alla ricerca di prospettive culturali di vita insieme con stranieri e diversi nel mondo attuale, organizzati dal Settore biblico della Sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologia dell'Italia Meridionale, in collaborazione con l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" si è concluso con un ospite d’eccezione. Yair Zakovich, esperto di fama mondiale della Bibbia ebraica sarà presente all’’ultimo appuntamento intitolato “The Other in the Hebrew Bible”, un invito a riflettere sulle prospettive a partire dalle quali guardiamo (o ci si impone di guardare) la convivenza sociale.Dopo l’introduzione al tema, il professor Carlo Manunza, docente di esegesi e teologia del NT presso la Sezione San Luigi della PFTIM e Direttore del Settore biblico della medesima, guiderà la riflessione evidenziando l'importanza della Buona Notizia. Il tema è in sintonia con il proemio della costituzione Veritatis gaudium, che fra i criteri fondamentali per il rinnovamento della teologia pone il keryma, la buona notizia, al centro del dialogo.I flussi migratori e la globalizzazione, rendono ormai inevitabile un confronto con lo straniero, in generale con la diversità. La Sezione San Luigi, raccogliendo questa sfida tra tradizione e cambiamento, tra passato e futuro, ha organizzato con l’Università “L’Orientale” una serie di incontri caratterizzati dall’interdisciplinarità. L’intento è offrire una maggiore consapevolezza sulle dinamiche sociali, culturali e relazionali, che si riflettono oggi inevitabilmente nella collettività, nella chiesa, e all’interno di qualsiasi luogo o momento di aggregazione. Il confronto tra le vite immerse ed esposte a culture diverse resta il tema centrale del convegno. L’ingresso - reso possibile anche grazie al contributo dell'otto per mille destinato alla Chiesa cattolica - è libero.