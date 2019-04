Farmacia degli Incurabili, via al trasloco dei 500 vasi a San Martino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Aprile 2019, 07:00

I lavori nella Biblioteca dei Girolamini e il trasferimento dei vasi (oltre 500), degli arredi in legno e degli altri oggetti di pregio dalla Farmacia storica degli Incurabili, esaminati ieri nel vertice al ministero dei Beni culturali. C'è l'urgenza di rimuovere, nel più breve tempo, il materiale dal complesso monumentale a rischio crollo: il pavimento è spaccato per tutta la sua lunghezza. Ma, per procedere, occorre innanzitutto fotografare le opere di grandissimo valore, in modo da ricollocarle nello stesso posto al termine degli interventi di restauro. Ed «è possibile che il materiale venga accolto temporaneamente alla Certosa di San Martino», questa la novità comunicata dal Mibac, che puntualizza: «La decisione finale è stata avocata al livello centrale» e verrà presa nei prossimi giorni; mentre i costi di trasporto saranno a carico della Regione Campania, in quanto proprietaria - attraverso la Asl - della Farmacia. Dal canto suo, il commissario dell'azienda sanitaria, Ciro Verdoliva, spiega che una squadra ad hoc è impegnata ad affrontare le tante e diverse problematiche e provvedere alla messa in sicurezza della struttura nel giro di qualche settimana.