Fase 3 a Napoli, i teatri restano chiusi: «Troppi vincoli, addio agli spettacoli»

Cala il sipario sui teatri napoletani. «Riaprire oggi con protocolli così stringenti è impossibile» è il coro unanime dei direttori dei teatri cittadini. Anche le programmazioni in realtà sono a rischio. I protocolli previsti dal Governo, con spettatori distanziati di almeno un metro tra loro, sia frontalmente che lateralmente; obbligo della mascherina in sala; capienza massima di 200 persone, per le sale al chiuso, rende di fatto impossibile ai teatri ripartire lunedì, o nelle prossime settimane. Sul numero delle presenze però è intervenuto ieri il presidente della Regione Vincenzo De Luca, che cambia le carte in tavola: «La norma nazionale - ha chiarito il governatore - prevede solo 200 spettatori, per noi è una cosa irrazionale. L'ordinanza che sta preparando la task force regionale avrà una articolazione del numero di presenze da consentire gli spettacoli in base alle grandezze delle strutture». Sarà in pratica un protocollo direttamente proporzionato alla capienza del teatro. Un problema che non sussiste per i teatri finanziati con fondi pubblici, che possono tranquillamente riaprire. La loro sopravvivenza non dipende dalle presenze in sala, ma dai fondi destinati.

«Noi non apriamo, è anti economico» spiega Giuseppe Caccavale del teatro Augusteo, che con il suo gruppo gestisce anche il Politeama e altri spazi in Campania: «Possiamo riaprire solamente quando non ci saranno più limitazioni. Siamo senz'altro il settore più colpito - sottolinea ancora il direttore dell'Augusteo - anche perché non esiste teatro con il distanziamento sociale. È proprio il contrario rispetto alla funzione stessa del teatro, che è aggregazione, condivisione». «Saranno riproposti tutti gli spettacoli, che non sono stati annullati, ma solo rinviati - incalza Caccavale - E speriamo da ottobre in poi di poter ripartire. A questo punto - conclude il titolare del teatro Augusteo - sarebbe stato meglio prolungare la chiusura, che non dirci di stare aperti con condizioni poco applicabili. Anche perché abbiamo i nostri 40 dipendenti, tra tutti i teatri che gestiamo, in cassa integrazione. Purtroppo i nostri lavoratori non ce la fanno e stiamo provando ad aiutarli noi». Mario Esposito del Cilea evidenzia: «Noi in questo momento non riapriremo perché le restrizioni sono veramente drastiche, con 800 posti non è pensabile sfruttarne 200 comprese le maestranze. Aspettiamo di leggere il decreto regionale che dovrebbe darci maggiori concessioni, ma intanto abbiamo comunque sanificato le sale, gli uffici e tutto il teatro, in maniera tale da poter sfruttare la struttura per le prove». Il vero dramma, rimarca Esposito, è quello relativo alle programmazioni: «Noi riprogrammiamo la stagione a gennaio e a luglio con la classica conferenza stampa diamo notizia del cartellone. Speriamo con più capienza di poter almeno ripartire per ottobre, novembre. Intanto rimettiamo in moto la macchina».



Dalle piccole alle grandi compagnie i più colpiti sono sicuramente gli attori. Alcuni, che fanno parte del progetto Nichel, in collaborazione con Produzioni Amenic, hanno realizzato e prodotto un video: «Misure per lo spettacolo». «Abbiamo utilizzato un grande classico, il Romeo e Giulietta di Shakespeare, per indossare ed attraversare tutte le norme imposte al settore spettacolo dal vivo. Norme inapplicabili nel concreto ed eccessivamente invadenti rispetto all'idea registica, estetica. La crisi causata dal Covid 19 - tuonano gli attori - ha solo palesato ed amplificato l'insostenibile ed inaccettabile situazione dei lavoratori dello spettacolo, della cultura. Esigiamo risorse, considerazione economica e sociale non paradossali limitazioni».

Intanto c'è chi è già pronto per ripartire dopo l'estate. Claudia Mirra del teatro Diana ha le idee chiare: «Con 200 posti da poter sfruttare di fatto è impossibile aprire un teatro come il nostro, che ha 900 posti. Sappiamo che dalla Regione arriveranno indicazioni e ad ogni modo ci prepariamo per poter riaprire a settembre. Stiamo organizzando il recupero di tre spettacoli per ottobre: Massimo Ranieri, Gigi e Ross e lo spettacolo di Anna Foglietta. Assoceremo a questi un mini abbonamento e abbiamo già avuto disponibilità da Alessandro Siani e Vincenzo Salemme per poter organizzare spettacoli per il periodo autunno-inverno. Un mio pensiero a tutti gli operatori del settore che stanno vivendo un momento difficilissimo».

