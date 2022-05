«Fatti fummo», il libro di esordio di Augusto Penna lodato da Irvine Welsh

«Questo intenso libro riesce a catturare il modo in cui le nostre vite sono cambiate durante il periodo Covid; dalla paranoia per la perdita di lavoro ed entrate fisse fino all’isolamento dalle persone a noi care o peggio, in alcuni casi, con la sovraesposizione ad esse». Ecco l’incipit della prefazione che lo scrittore inglese Irvine Welsh – l’autore di Trainspotting - firma per il debutto nella narrativa del giovane scrittore napoletano Augusto Penna: “Fatti fummo” in uscita il 10 maggio dalla casa editrice Magmata.

Al centro del libro c’è Nando, il protagonista indiscusso che ha sempre vissuto la vita al massimo facendo di bar, locali notturni e festival il suo pane quotidiano. Ritrovatosi - come il mondo intero - in lockdown, si trova a dover affrontare e comprendere non solo i propri amici ma - come molti di noi - un sé di cui era pressoché inconsapevole. La scrittura è fluida, ben ritmata, capace di evocare con un lievissimo tratteggio tipi, caratteri e situazioni. Lo stile è ironico, a volte volutamente cinico e riesce ad essere divertente e dissacrante senza sbrodolare o eccedere. Le varie fasi del racconto si susseguono con una buona alternanza di piani narrativi e una modalità espressiva molto contemporaneo, vicina al tipo di scrittura serrata e diretta che si usa sui social. Il montaggio della storia riecheggia una sensibilità visiva e sollecita l’evocazione filmica delle sequenze narrate. Come se fosse il trattamento preliminare di una sceneggiatura.

Nando e i suoi amici Sgamato, Gelso, Marcellina, Aria, vivono, nei giorni del lockdown, una reclusione all’insegna dello sballo, dando vita a episodi tragicomici fino a un finale sorprendente. Passato e presente si mescolano e attraverso Nando il lettore avrà modo di ridere a crepapelle, ma anche di rendersi conto delle proprie vulnerabilità di fronte all’imprevedibilità della vita.

“Fati fummo” si presenta 10 maggio alle 19 a Le Scalze a Napoli. L'iniziativa si arricchisce della presenza di Irvine Welsh. Con l'autore dialogherà Gennaro Ascione, scrittore ed epistemologo. L’11 maggio l’incontro al Contemporary Cluster di Roma (ore 19), il 12 maggio da Serendeepity a Milano alle 19.