Chiaia ritrova i libri. Domani sera alle 19.30, a 22 anni di distanza esatti dalla prima inaugurazione (era il 12 luglio del 2001), la storica sede Feltrinelli di via Santa Caterina da Siena rialzerà le saracinesche dopo un restyling durato sei mesi. E l'evento sarà una seconda inaugurazione a tutti gli effetti: una libreria rinnovata, pensata a misura di adulti e di teenager, con aree dedicate anche agli influencer del libro e ai percorsi virtuali.

Alla festa, domani, parteciperà Carlo Feltrinelli in persona, titolare del gruppo del colosso dell'editoria. Ospiti anche diversi intellettuali e alcuni tra i principali scrittori del panorama cittadino e nazionale: Erri De Luca, Viola Ardone, Maurizio De Giovanni, Valeria Parrella, Titti Marrone, Rachele Furfaro, Wanda Marasco e altri. Piazza dei Martiri, dunque, si prepara a ritrovare uno dei maggiori punti di riferimento per la cultura in città.

Aveva chiuso il 15 gennaio, la Feltrinelli di piazza dei Martiri. E da allora Chiaia era rimasta quasi del tutto priva di librerie. I costi alti degli affitti, il boom turistico, l'avanzare del food and beverage - più remunerativi rispetto alle attività culturali (si veda, per esempio, la messa all'asta del cinema Metropolitan negli ultimi mesi): questi appena elencati sono tutti fattori che rendono ancor più forte la scelta compiuta da Feltrinelli, di rinnovare la libreria e non lasciare il quartiere. Ecco perché la festa di domani sarà una festa di tutti. Qualcosa, però, andrà perduto in termini di spazio. In particolare, non ci sarà più il bar e l'ex piano meno 2 (quello dove avvenivano le presentazioni dei libri, per intenderci) sarà un garage privato.

Lo spazio per i libri - come assicurato dalla Feltrinelli - non sarà però ridotto. E l'ammodernamento porterà un luogo di ritrovo culturale all'avanguardia, realizzato sul modello dei punti vendita più nuovi di Milano o Roma: tra gli scaffali dei capolavori e delle nuove uscite, si incroceranno anche percorsi virtuali, digitali ed esperienziali. In più, il nuovo spazio per le presentazioni, che dovrebbe sorgere nell'ex area bar, e aree per i social e gli influencer del libro, create ad hoc per attrarre un pubblico giovane. La cultura che si rifà il look, in sostanza, per entrare nel vivo del primo secolo del terzo millennio. Nuovo design e una rigenerazione importante, pronta ad accettare le sfide di una contemporaneità che vede, purtroppo, al «63%» il dato percentuale dei non lettori nel Paese, in particolare nel Mezzogiorno.

Letteratura con la "L" maiuscola, da un lato. E la capacità di coinvolgere nella cultura anche un pubblico di giovanissimi, dall'altro: questi sono due dei principali obiettivi del restyling, durato solo un po' più del previsto (la riapertura della libreria era stata prevista inizialmente per fine maggio-inizio giugno). In ogni caso, ben prima dell'autunno, Chiaia riavrà il suo principale spazio culturale. Un segnale importante. È questo lo spirito che anima il commento di Rachele Furfaro, presidente di Foqus, tra gli invitati all'inaugurazione di domani: «Quando abbiamo visto che Feltrinelli stava per fare i lavori - spiega - il pensiero che potesse non riaprire più ci lasciava sgomenti. Non volevamo perdere uno dei pochi riferimenti culturali rimasti in città.

La Feltrinelli di piazza dei Martiri non è solo un luogo in cui si vendono libri, ma un posto in cui, attraverso i libri, diventa una comunità in cui si crea aggregazione e si condividono pensieri. I dati sulla lettura sono in calo: il 63% degli italiani è un non lettore, e al Sud la percentuale sale ancora. Perciò il segnale della riapertura voluto da Feltrinelli a Chiaia è molto importante. Per rilanciare la cultura a Chiaia bisogna partire dal piacere della conoscenza, e ripartire dalle scuole, che possono instillare la voglia di cultura nelle giovani generazioni. Bene che il restyling restituisca una libreria piena di aree dedicate alle giovani generazioni. Del resto, lo spazio è il terzo educatore. Con i nostri alunni di Foqus e Dalla parte dei Bambini abbiamo sempre frequentato intensamente la sede di piazza dei Martiri. Proveremo a fissare presto nuove gite in libreria, a partire da settembre: il piacere della lettura, se sperimentato in maniera corretta durante l'infanzia, lascia un segno profondo che arricchisce l'individuo per tutta la vita».