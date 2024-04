Università Federico II di Napoli, Ferragamo sale in cattedra per gli 800 anni

Cosa vuole dire far parte di una azienda leader del mondo della moda? Cosa significa essere manager nel mondo iperconnesso di oggi? A queste e ad altre domande ha dato risposta un’iniziativa che si è tenuta in mattinata nell’Aula Magna del Centro Congressi della Federico II. A guidare i giovani studenti presenti in sala dalle 9, Vincenzo Equestre, Ceo di Ferragamo per la regione Emea, Europa, Medio Oriente e Africa.

La giornata “Federico II e Ferragamo”, iniziata col saluto del rettore Matteo Lorito, si inserisce nel più ampio contesto del programma “Federico II con le aziende verso il futuro”, all’interno del vasto calendario per gli 800 anni dell’Ateneo federiciano. L’Università cerca di far capire ai propri studenti come funzioni il mondo del lavoro, incontrando aziende leader nel proprio settore. Come la Ferragamo, casa di moda italiana tra le più importanti del campo.

«Oggi abbiamo un appuntamento importante, un evento organizzato dalla Ferragamo e dalla Federico II – dichiara Vincenzo Equestre, Ceo di Ferragamo Emea – Ci siamo posti il problema di come aiutare i giovani ad entrare nel mondo della moda, e perché no, in Ferragamo.

Noi siamo una realtà in sviluppo e spesso i giovani che escono dall’università hanno bisogno di una guida. Questa mattina ci proponiamo di offrire ai giovani quella che è una conoscenza un po’ più approfondita del mondo della moda. Ferragamo come azienda è in grande sintonia con la Federico II. In questo momento siamo un marchio di moda che torna al Sud per un momento di condivisione con gli studenti. Peraltro, l’ultima volta che sono stato in quest’aula è stata nel febbraio del 1988, quando mi sono laureato alla Federico II in Economia e Commercio».

La partnership attivata tra la Ferragamo e la Federico II non prevede solo di aiutare i giovani laureati che cercano di inserirsi nel mondo del lavoro. Prova ad inserirli direttamente. È stato infatti attivato un progetto che prevede un contratto a tempo determinato con Ferragamo. Ad averlo, sarà un gruppo di studenti che vincerà una challenge, una sfida. Sono giunte più di cento candidature da oltre dieci differenti corsi di laurea, tra triennali e magistrali, per partecipare all’opportunità data ai giovani federiciani.

«Noi siamo qui oggi per gli studenti, perché oggi hanno la possibilità di confrontarsi con un grande manager di una grande azienda, Vincenzo Equestre della Ferragamo – commenta Matteo Lorito, Rettore della Federico II – I nostri studenti hanno la possibilità di misurarsi con una challenge, una sfida, con dei progetti e divisi in gruppo. Faranno una piccola “competizione”, assolutamente bonaria, in cui proporranno dei progetti. Chi vincerà questa competizione avrà la possibilità di avere un contratto a tempo determinato con la Ferragamo in modo da poter toccare con mano cosa significhi gestire un grande marchio dell’eccellenza italiana. Un momento formativo rivolto agli studenti e in cui si esce dall’aula per toccare con mano cosa significhi entrare nel mondo delle grandi aziende».

Gli studenti, divisi in gruppi, si sfideranno per la creazione di un workshop. Ci sarà la possibilità che il lavoro migliore venga selezionato per progetti futuri negli stores Ferragamo in Europa. Inoltre, il gruppo vincitore potrà essere selezionato per cinque contratti di breve termine, tre mesi cadauno, per progetti in boutique della stessa azienda.

«Con “Federico II con le aziende verso il futuro”, l’obiettivo è costruire insieme alle imprese che sono nostre partner iniziative importanti per gli studenti. – conclude Valentina della Corte, delegata del rettore Unina 2024 – Vogliamo creare un collegamento diretto, continuativo e costruttivo per far sì che ci sia un rapporto sempre più forte tra i nostri studenti e il mondo delle imprese. Ovviamente puntiamo su aziende che sono di particolare rilievo, come nel caso di Ferragamo, azienda italiana al 100%. Oggi abbiamo avuto il piacere di questa attività condotta dal Ceo Emea che mi pregio di dire essere un federiciano. È un momento importante ed emotivamente coinvolgente, proprio perché ci troviamo con una persona che ha studiato nel nostro ateneo e che è pronta a supportare i nostri studenti in un processo di costruzione. C’è una challenge molto importante che coinvolge studenti di dieci corsi di laurea diversi. Il gruppo vincitore avrà la possibilità di un contratto a tempo determinato in Ferragamo. Ci auguriamo che questa iniziativa, progettata per gli 800 anni della Federico II, divenga una attività che con continuità faremo nel futuro».

Durante la giornata di oggi, il rettore Lorito ha inoltre consegnato una targa al Ceo Equestre in segno di riconoscimento per l’attività svolta nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Il prossimo appuntamento è per il 15 aprile alle 9, nell’aula Lorenzo Mangoni a Monte Sant’Angelo. Al termine della giornata sarà individuato e premiato il gruppo vincitore.