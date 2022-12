Festa Immacolata Concezione, la solenne celebrazione del Real Circolo Francesco II di Borbone

Solenne Celebrazione per la festa dedicata alla Immacolata Concezione, patrona delle Due Sicilie. Il delegato della Campania del Real Circolo Francesco II di Borbone, barone Alfredo Buoninconti, il segretario Nicola Di Frenna e il cerimoniere Umberto Schioppa, come ogni anno, hanno organizzato per questa ricorrenza una solenne celebrazione, capace di unire fede e solidarietà nel solco della tradizione. In programma alle 12 di giovedì nella Reale Basilica di Santa Chiara, dove riposano le spoglie mortali della Famiglia Borbone, nella Cappella Reale, la cerimonia religiosa sarà presieduta da fra Sergio Galdi d’Aragona alla presenza di fra Carlo D’Amodio,. La parte musicale a cura del Real Circolo sarà diretta dal maestro Keith Goodman con la partecipazione del baritono Maurizio Esposito e di un gruppo di ottoni. Un omaggio floreale sarà deposto nella Cappella Reale dove riposa, oltre a Francesco II re delle Due Sicilie, anche Maria Cristina di Savoia, regina delle Due Sicilie.

Quest’anno la manifestazione varca i confini nazionali e si estende alle diverse delegazioni di Austria, Brasile, Malta, Portogallo e Stati Uniti, nel nome di Francesco II che, sempre vicino a chi soffriva, aveva fatto della solidarietà la sua ragione di vita.