Festival dell’Europa In Europa, annullo filatelico speciale a Pomigliano

In occasione della manifestazione “Festival Dell’Europa In Europa”, Poste Italiane ha disposto un servizio di annullo filatelico speciale, recante la dicitura: “Festival L’Europa In Europa 1^ Edizione – I.S.I.S. Europa - 30.5.2022 – 80038 Pomigliano d’Arco (NA)”.

Sarà possibile quindi bollare con tale annullo speciale, richiesto dall’Istituto Statale per l’Istruzione Superiore “Europa”, tutte le corrispondenze presentate presso lo stand allestito in piazza Municipio – 80038 Pomigliano d’Arco (NA), il giorno 30 maggio dalle 10 alle 14.