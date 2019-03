Domenica 3 Marzo 2019, 19:19

Grande successo per #domenicalmuseo al Madre. Sono oltre 2.000 i visitatori che già alle 17 hanno affollato le sale del museo di arte contemporanea. In mattinata invece sono state soldout tutte le attività didattiche proposte, confermando il trend positivo, che vede già da qualche mese la grande partecipazione di cittadini e turisti. Per favorire l’accesso e la fruizione del museo da parte di ogni tipo di pubblico, il museo d’arte contemporanea della Regione Campania ha deciso di partecipare alla settimana dei musei Mibac con uno speciale ingresso gratuito fino alle ore 14.00 dal 6 al 10 marzo.Durante la settimana si svolgeranno le attività del workshop gratuito MeM – Me e Madre (3-4-6-7 marzo, dalle ore 15.00 alle ore 18.00), organizzato nell’ambito di Io sono Felice!, e sarà ancora possibile iscriversi alle ‘azioni’ di Atlante del gesto_Napoli, il progetto della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee ideato da Virgilio Sieni. Nel weekend proseguiranno inoltre le visite guidate ai percorsi espositivi del museo e le attività dedicate alle famiglie.