Fondi Ue, Pompei si gioca tutto in 18 mesi: «Chiudere i cantieri»

Lunedì 3 Giugno 2019, 07:30

I tesori di Pompei negati dalla burocrazia: la domus dei Dioscuri è stata restaurata ed è potenzialmente visitabile da due anni, ma resta chiusa al pubblico per mancanza del collaudo. Il restauro architettonico e strutturale costato 2 milioni di euro fondi attinti dai 105 stanziati dall'Unione Europea per il Grande Progetto Pompei si è concluso il 27 aprile 2017 e, nonostante sia stato redatto un regolare certificato di ultimazione lavori, la casa non può essere aperta al pubblico per mancanza del collaudo dell'opera finale. Il motivo? Nel certificato si faceva riferimento alla necessità di ultimare «lavorazioni marginali» che però «non sono state eseguite a causa delle vicissitudini della ditta appaltatrice», si legge nella relazione a firma del generale a capo del «Grande Progetto Pompei», Mauro Cipolletta, inviata in Parlamento. Le vicissitudini della ditta, a cui si fa riferimento nella relazione, sono legate a vicende di contenziosi estranei ai lavori svolti all'interno degli Scavi di Pompei che, tuttavia, hanno condizionato la chiusura dei cantieri. Per uscire dal vortice del blocco burocratico, così da riaprire finalmente al pubblico la domus, il responsabile unico del procedimento ha applicato la prevista sanzione alla ditta ed ha proceduto alla risoluzione del contratto. La stazione appaltante, in questo modo, sta procedendo agli adempimenti necessari per giungere al collaudo finale dell'opera.