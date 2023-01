Forcella, parte la IV edizione del Premio intitolato ad Annalisa Durante

A Forcella parte la quarta edizione del Premio nazionale Annalisa Durante. Questa mattina è stata presentata l’iniziativa dedicata alla memoria della 14enne uccisa in un agguato in via Vicaria Vecchia il 27 marzo 2004, nella sede di Piazza Forcella, dove è nata da alcuni anni la biblioteca intitolata alla giovanissima vittima innocente.

A illustrare le novità di quest’anno Giuseppe Perna, presidente dell’Associazione Annalisa Durante, Giovanni Durante, papà di Annalisa, don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis, Armida Filippelli, assessore alla formazione professionale della Regione Campania e del referente per la legalità dell’Ufficio scolastico regionale Benigno Casale. Mentre il sindaco Gaetano Manfredi ha inviato un messaggio di saluto, sostenendo che «questo premio rappresenta per tutta la città di Napoli un appuntamento straordinario da tanti punti di vista: culturale, sociale ed educativo. Come amministrazione comunale - ha aggiunto il primo cittadino - stiamo garantendo e rafforzeremo il nostro sostegno concreto al Premio e alla spazio intitolato alla memoria di Annalisa. Iniziative come queste costituiscono un esempio di come si costruisce una rete di legalità e sviluppo del quartiere Forcella e di tutta Napoli».

Un appello a deporre le armi e affidarsi alla cultura è stato lanciato ai giovani da papà Durante: «Il libro è il cuore di tutti, bisogna posare le pistole e prendere i libri in mano - ha detto Giovanni - Non so se mi daranno l'ok, ma in caso positivo questa biblioteca dovrà essere colorata perché i detenuti devono poter vedere i colori della vita e aprirsi alla cultura che salva le anime», ha detto Giovanni parlando del progetto di una biblioteca all’interno del carcere di Poggioreale.

Tornando al premio, le celebrazioni si svolgeranno dal 18 al 24 febbraio e si articoleranno in 3 sessioni: il “Concorso scolastico nazionale”, la rassegna “Annalisa all’Università” e la “Chiamata alle Arti e alla Lettura”. I giovani si incontreranno con i rappresentanti delle istituzioni e con personaggi famosi del mondo della cultura, delle arti, dello sport e dello spettacolo. In programma anche alcune iniziative che coinvolgeranno la comunità di Forcella: un’esibizione dei Super Eroi Acrobatici, una sfilata di moda, la realizzazione di un murale per Annalisa e l’iniziativa “Carnevale, Niente Male”, dedicato alla memoria delle vittime innocenti Annalisa Durante e Maikol Giuseppe Russo. Al termine della conferenza stampa gli studenti dell’Istituto superiore Sannino-De Cillis di Ponticelli hanno offerto ai partecipanti "un cocktail per Annalisa”, risultato tra le opere vincitrici dello scorso anno.