La foto più piccola del mondo? Raffigura Napoli

La foto «più piccola del mondo» è stata scattata a Napoli, lo sostiene Gaetano Bonelli, direttore e fondatore del Museo di Napoli.

Il prezioso reperto, dalle dimensioni microscopiche, raffigura il porto della città.

«Siamo agli albori della fotografia, intorno al 1860 circa. Le sue dimensioni lillipuziane, suggeriscono un utilizzo “particolare”», sostiene Bonelli. «A quell'epoca, infatti, il Regno di Napoli, era oggetto di particolare attenzione da parte delle potenze europee, specialmente Inghilterra e Francia. Pertanto è verosimile, considerato che il soggetto ritrae alcuni velieri in legno, con lo sfondo l'arsenale e in basso, la didascalia in lingua francese, “Porto militare di Napoli”, un suo utilizzo ai fini di spionaggio».

Il museo di Napoli - Collezione Bonelli, fondato nel 2017, rappresenta un pregevole scrigno di reperti, documenti e testimonianze sulla città.

«Questa realtà museale, che ho realizzato con amore in oltre quarant'anni di ricerca, ha come obiettivo la consapevolezza e la condivisione dei valori e della bellezza della città di Napoli. Pertanto invito i miei concittadini a visitare la struttura museale sita nel quartiere Materdei, in piazzetta San Gaetano n.3».