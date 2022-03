Francesca Montuori dalla periferia al set de L'amica geniale: «Io come un personaggio della Ferrante»

Ci sono sogni che sembra impossibile realizzare. Ci sono persone che, con costanza e umiltà, senza facili scorciatoie, quei sogni provano a realizzarli. E poco importa se vivi in quella teoria di paesi che è la Città metropolitana di Napoli. Anzi. Sarà proprio perché stai lì che attorno a quei sogni ci metti il senso pratico della gente di periferia. E la caparbietà di crede che tutto sia possibile.

È capitato così, non per caso, che Francesca si sia trovata davanti a una macchina da presa, sul set di una delle produzioni Rai di maggiore successo. Francesca Montuori, 19enne cresciuta tra Mariglianella e Marigliano è Elisa Greco, la sorella minore di Elena; per capirci: la ragazzina che va a vivere con Marcello Solara, uno dei due fratelli camorristi del Rione. A questo punto è facile svelare il titolo della produzione: L'amica geniale. È nell'ultima serie che Montuori ha debuttato, fresca di diploma liceale, diventando tra le più apprezzate interpreti della grande fiction Rai.

Francesca è da subito che ha «deciso» di fare l'attrice, perché tra mamma Lucrezia e papà Alfredo la passione per il cinema è di casa; «che poi io mi chiedo come faccia, lei è tanto timida», dice Amedeo, fratello maggiore che con Lina, la sorella più grande, è di diritto tra i primi supporter «della piccolina di casa». Lei, entrata dalla porta principale in quella fabbrica dei sogni, a dispetto dei suoi 19 anni i piedi per terra li tiene ben saldi: subito dopo aver terminato le riprese si è iscritta all'università di Salerno - Discipline delle Arti visive, della musica e dello spettacolo - «perché il cinema richiede impegno e formazione», spiega decisa Francesca. Da grande, dice, vorrebbe imparare a scrivere sceneggiature: «Vorrei creare qualcosa di mio, oltre che recitare. E magari diventare anche regista». Proprio come Daniele Luchetti che l'ha diretta nella terza stagione di L'amica geniale Storia di chi fugge e di chi resta: «È unico, stupendo - racconta - mi ha dato grande fiducia sul set e libertà di espressione».

Durante le settimane di riprese è nata anche la grande amicizia con Gaia Girace che è Lila. «La serie l'abbiamo guardata insieme. Ormai ci vediamo praticamente ogni fine settimana». Anche con Margherita Mazzucco (Elena Greco), «il rapporto è splendido», «la prima volta ero molto intimorita da Margherita, poi siamo entrate in gran sintonia. Lei è bravissima, mi ha aiutata tanto, soprattutto a superare la paura».

Per la giovanissima attrice, anzi «aspirante attrice in prova», come con grande ironia accetta di definirsi, i compagni di avventura sono tutti una fonte di ispirazione in quanto a bravura e umanità: «Mi piacciono molto anche i loro personaggi. E, cosa che li faceva meravigliare, ho imparato anche le loro battute, perché per me è importante capire tutto il complesso del lavoro». A cominciare dalla lettura: «Ho letto tutti i romanzi della Ferrante», dice ammettendo anche lei di essere, come milioni di lettori, incuriosita dall'identità della scrittrice: «A volte arrivavano delle sue mail, magari con qualche correzione nella sceneggiatura, ma avevano tutte un mittente sconosciuto».

Dalle recite scolastiche e poi dalla scuola di teatro di Casalnuovo, la piccola Francesca Montuori di strada ne ha fatta. Il resto è tutto da scrivere, magari a Hollywood dove vorrebbe andare anche solo per avere una foto con dedica di Leonardo Dicaprio, la sua star di riferimento, uno «nato per fare l'attore». Nel frattempo negli Usa ci andrà, anche se al momento solo sullo schermo, con la sua Elisa Greco: il 4 aprile parte la programmazione in America della serie tratta dai romanzi della scrittrice italiana più amata negli States.

Nel futuro? A parte gli esami universitari, Francesca immagina di poter continuare a recitare, «quando sono sul set mi sento a mio agio». Il teatro? «Magari, anche se il cinema è il mio grande amore. Mi piace sperimentare, anche pensando a ruoli sempre più complessi». E la fiction? «Inutile dire che vorrei tanto poter interpretare Elisa Greco anche nella prossima stagione. Intanto studio». E sì, vivere in provincia, allunga lo sguardo e dà forma ai sogni senza «smarginare» la realtà.