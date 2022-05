Pompei, il ministro Franceschini alla cerimonia di consegna delle chiavi: «Città virtuosa»

«Quella di Pompei è una storia di riscatto che ha permesso di passare dai crolli di qualche anno fa, all'esempio virtuoso di investimento e valorizzazione positiva dei fondi europei. Una bella storia di successo che nel futuro prossimo avrà ancora molto da raccontare al mondo intero». Lo ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso della cerimonia di consegna delle chiavi della città di Pompei che l'amministrazione comunale ha voluto riconoscere al ministro.

«Pompei è la dimostrazione per l'Italia intera che quando le Istituzioni, sia quelle nazionali che europee, credono fino in fono in un progetto, lavorano e fanno squadra, ottengono dei risultati inimmaginabili. Questo dobbiamo tenerlo ben presente anche adesso per affrontare e vincere la sfida dell'investimento dei fondi del Pnrr, facendo nei tempi e seguendo le procedure, tutto quello che ci siamo impegnati a fare», ha concluso il ministro.

«Napoli ha un grande passato ma anche un futuro sicuro. Qui i turisti del mondo trovano quello che vogliono, un'esperienza autentica e vera. Napoli è sicuramente una capitale del futuro e investendo in cultura investe su se stessa. Oggi più che mai - ha aggiunto Franceschini - Napoli è protagonista nel mondo»