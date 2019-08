Lunedì 5 Agosto 2019, 08:41

Francesco Durante sapeva stare al mondo. Lo si vedeva dalla sua eleganza, dal suo eloquio, dai modi cortesi e soprattutto dal suo accompagnare i movimenti dell’incontro da un ridere che subito te lo faceva affine e compagno di strada.Eravamo entrambi i meticci di Napoli. Lui mezzo friulano, io mezzo veneto e slavo. E per entrambi Napoli era diventata la nostra casa. Da studiare, da criticare, da passeggiare, da lasciare e riprendere, ma sempre da amare.Francesco era d’animo gentile, ma quando era necessario sapeva essere fermo e netto. E sapeva andare su tutte le furie anche per un solo dettaglio. E proprio perché si era forgiato un modo suo di stare al mondo, voleva che il mondo lo rispettasse.È stato per me il fratello maggiore. La persona che si era avventurata per prima a navigare in mondi che mi attraevano.Il mondo dei libri, quello dei giornali, il contatto con gli scrittori, ma innanzitutto l’uso di curiosità.Mi colpiva quanto fosse erudito. Sin da piccolo aveva coltivato una vera passione per la geografia. Sapeva nominarti ed evocare ogni angolo del mondo con cognizione di causa.E questo corrispondeva al suo amore per le lingue: dall’antico napoletano agli slang più arditi di quella che divenne sempre più la sua seconda patria culturale: l’America.Degli italoamericani – come testimoniano le sue antologie mondadoriane – sapeva tutto. E quante scoperte, e quante storie. E se si metteva a raccontartele ti sembrava d’entrare in un fiammeggiante labirinto dal quale si sarebbe potuto non uscire più.L’avevo incontrato la prima volta al «Mattino». Mi era stato chiesto di portare al giornale dei materiali riguardanti un convegno calviniano svoltosi nella nebbiosa Emilia. E avevo trovato lui ad accogliermi.E altre volte, in seguito, l’avevo rivisto al giornale. Una in particolare, per me memorabile.Era apparso all’improvviso in redazione. Doveva essere estate. Portava i sandali. Si mise dinanzi a una macchina da scrivere, infiò nel rullo il foglio millimetrato che si usava allora e confezionò in men che non si dica un articolo da mettere in pagina esattamente com’era. Un fulmine.Quell’immagine fu per me da subito l’icona di chi ha una tale dimestichezza con il linguaggio scritto che nulla – nemmeno un terremoto (ne aveva saputo raccontare ben due) - può fermarlo.In seguito la nostra amicizia crebbe. E mi capitò di festeggiare con gli amici un suo compleanno.Eravamo a Milano, dove si era nel frattempo trasferito, e la casa sua e di Alessandra era piena di personalità le più varie. E lui, mettendo sul piatto un disco della nostra amata musica pop, fece il gesto di suonare la chitarra. Un solo gesto, perfetto, a evocare un mondo e a significare quanto la musica avesse forgiato le nostre anime.Francesco sapeva aprirsi con generosità. A volte ci si trovava nelle hall degli alberghi – dopo un festival o una mostra del libro – e lui subito t’invitava a bere. E ne nascevano dialoghi sorprendenti, dove poteva all’improvviso farsi largo la malinconia, sempre però corretta dal suo ridere franco e con tutto il viso.È stato lui a farmi il primo contratto editoriale per un libro. E per provare a scriverlo lasciai il lavoro che avevo allora. Mi dette fiducia e gliene sarò sempre grato.Negli ultimi tempi era per me difficile sapere cosa davvero gli attraversasse la mente. Mi sembrava che il suo buttarsi in molti, forse troppi, agoni culturali lo allontanasse. Ma, mi chiedevo, lontano da dove? Più era presente e più qualcosa in lui si rintanava nel buio.E forse era in quel buio che Francesco coltivava i suoi veri sogni. E mai persona mi è capitato di conoscere che sapesse sognare come lui.Mi aveva raccontato di un romanzo che aveva in animo di scrivere. Folto di pagine, avventuroso, luccicante di scoperte, in equilibrio tra mondi diversi.Vincerò lo Strega con questo libro, Silvio, mi diceva. E io lo guardavo con lo stupore con il quale si guardano i bambini.Sì, perché Francesco era sì il fratello maggiore, ma era anche, come il suo ciuffo sbarazzino di capelli avvertiva, un bimbo che mai aveva abbandonato le meraviglie del gioco.