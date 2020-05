Teatro, un francobollo per ricordare l'immenso Eduardo De Filippo

LEGGI ANCHE

La Fondazione Eduardo De Filippo annuncia che dopo il riconoscimento che il Poligrafico Zecca dello Stato ha voluto tributare all'illustre drammaturgo, con il conio di una moneta commemorativa della «serie grandi artisti», adesso è la volta del ministero dello Sviluppo Economico., a Napoli, sarà presentato e messo in vendita il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica: «Le eccellenze italiane dello spettacolo», acquisto che sarà possibile fare negli uffici delle Poste di tutta Italia. Le due iniziative, promosse in occasione del 120ø anniversario della nascita di Eduardo, testimoniano quanto lo Stato Italiano, attraverso due sue importanti aziende, sia legato all'opera che egli svolse sia nel campo della cultura che in quello sociale nel quale, da senatore a vita, spese gli ultimi anni a favore dei ragazzi a rischio. La breve cerimonia di presentazione, nel rispetto, scrupoloso, delle attuali norme di salvaguardia della salute pubblica, avverrà con la limitatissima e simbolica partecipazione dei rappresentanti di Poste Italiane, delle Istituzioni locali e della Fondazione.