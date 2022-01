Gennaro Oliviero, menzione speciale dal premio Melagrana: «Attento a persone fragili»

Una menzione speciale del premio Melagrana è stata assegnata al presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. Il premio, giunto alla sua terza edizione, è stato illustrato oggi nel corso di un conferenza stampa tenuta oggi dal presidente dell'associazione Melagrana, Rino Malinconico, nella sede dell'assemblea regionale.

«Il riconoscimento al presidente Oliviero - ha detto Malinconico - è molto importante per il suo impegno da sempre di Oliviero, oggi presidente del consiglio regionale ed in passato da consigliere e da cittadino, per le fasce più deboli. E persona sensibile verso le persone più fragili». Malinconico ha ricordato che Oliviero è stato il primo firmatario della proposta legge cosiddetta Dopo di noi che si occupa delle persone con gravi fragilità quando perderanno i loro riferimenti affettivi.

«L'attività che fa l'associazione Melgrana è pregevole - ha detto Oliviero - In questa fase si acuiscono di più le difficoltà delle persone fragili». «Le istituzioni, proprio in questa fa, devono fare di più», ha aggiunto Oliviero dicendosi felice del riconoscimento ricevuto.