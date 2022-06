Gerolamo Casertano, al Cardarelli una sua opera d'arte per ricordarlo

Nel giorno in cui ricorre la scomparsa del maestro Gerolamo Casertano, il Cardarelli di Napoli ne onora la memoria dando spazio a un lavoro che l'artista aveva inteso donare all’ospedale di Napoli. Casertano, negli ultimi mesi di vita ricoverato per un male incurabile proprio al Cardarelli, aveva espressamente inteso lasciare un segno che fosse non solo il riconoscimento per l'umanità e la disponibilità del personalem ma anche un primo passo per rendere le strutture pubbliche luoghi ricchi di bellezza. Fruibili da chi vive direttamente l'esperienza del dolore.

APPROFONDIMENTI IL CASO Franceschini domani a Napoli con altri ministri della cultura LA CULTURA Cultura, il patto di Napoli: «Arte, sicurezza e green per unire... LA CULTURA Cultura, Napoli capitale dei Paesi mediterranei vertice con 40...



«La ricerca artistica ha fonti misteriose, che seguono un sentiero che talvolta non può essere modificato. Ci allontaniamo da quelli che sono sono stati gli inizi e seguiamo il flusso delle esperienze, delle sensazioni e della maturazione personale», le sue parole. «La ricerca artistica è per me l’infinita estensione del segno dell’anima, gioco inesprimibile del fare pittura come luogo indicible del senso».

«Ringraziamo la famiglia e l’artista, che ha inteso donare questa sua opera ai pazienti dell’ospedale - dice il direttore generale Giuseppe Longo - la nostra speranza è che possa essere esposta quanto prima in un luogo aperto al pubblico e che possa dare inizio ad un percorso nel quale l’arte sia cura per l’anima. Proprio come sperava il maestro Gerolamo Casertano».