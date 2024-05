Dopo i 2.800 ingressi dell’anno scorso, questa doveva essere l’edizione della consacrazione, «altrimenti qualcosa non va come dovrebbe» aveva sentenziato Maurizio de Giovanni giovedì all’inaugurazione, e i numeri parlano di un successo per il «Festival del giallo» che ieri ha chiuso il suo terzo anno di vita. Una media di 1.500 paganti al giorno per quattro giorni, 72 autori ospitati, uno staff di cento volontari per la stragrande maggioranza under 25. Ciro Sabatino, fondatore e organizzatore della rassegna, adesso ha il compito più difficile, non abbassare lo standard di qualità dell’organizzazione e degli incontri e, anzi, alzare l’asticella a cominciare dall’anno prossimo, trovando nomi nuovi e tendenze nuove, poco valorizzate in questa edizione.

Iniziamo da quello che succederà nel 2025, Sabatino.

«Siamo in grado di camminare sulle nostre gambe ma sarebbe benvenuto, e forse anche doveroso visti i numeri che stiamo facendo, un sostegno, un investimento pubblico».

Regione, Comune?

«Il Comune, in particolare l’assessorato al Turismo, ci aiuta con i tour, ed è già tanto da parte loro. Con la Regione abbiamo provato a trovare un accordo quest’anno ma non ci siamo riusciti. Ci teniamo alla nostra indipendenza e non vogliamo essere costole di nessun altro festival già esistente. Per fortuna abbiamo partner come il Cervantes con il quale abbiamo portato a Napoli autori che mai erano venuti prima».

Qualche anticipazione per la quarta edizione?

«Abbiamo chiuso con la francese Fred Vargas e lo spagnolo Javier Castillo. Siamo in trattative avviate per Jeffrey Deaver e Michael Connelly, li vorremmo insieme. Al di là dei nomi più di richiamo vorrei sottolineare che in una città in cui sono stati censiti, per difetto, settanta giallisti, nessuno ha lavorato contro».

Si spieghi meglio.

«Stiamo riuscendo nell’impresa più difficile, fare gruppo tra scrittori dello stesso genere senza scatenare gelosie, invidie, competizioni. Anche chi, tra i giallisti, quest’anno non è stato invitato a parlare, ha partecipato lo stesso agli incontri nel pubblico».

Quali sono stati gli appuntamenti più seguiti?

«Quelli dei nomi più noti ovviamente, da de Giovanni a Lucarelli, Carlotto e la Gijon, poi ci sono stati incontri in cui a trascinare la gente sono stati gli argomenti. Penso al caso Orlandi, del quale ha parlato il fratello Pietro. Dopo i canonici 55 minuti lui ha salutato e si è allontanato per fare posto all’autore della presentazione successiva, ma la gente lo ha seguito e allora tutti si sono spostati nel parco dove lui ha continuato a parlare per un’altra ora e mezza. Pienone anche per gli editor e gli operatori culturali del settore da Franco Forte a Luca Crovi».

L’anno prossimo di nuovo in Floridiana?

«Nel parco e nel museo ci siamo trovati benissimo, e non escludo di tornare qui. Certo, qualcuno ci ha suggerito di andare altrove, c’è sul tavolo l’ipotesi del castello di san Martino, vedremo».