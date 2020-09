Giancarlo Siani quest'anno avrebbe compiuto 61 anni. Noi ce lo immaginiamo cresciuto, un uomo e un giornalista ormai maturo, seduto alla sua scrivania a scrivere, a raccontare la realtà dei fatti. Purtroppo, Giancarlo non può scrivere più, perché è stato ucciso dalla camorra. Per questo gli Studenti contro la camorra hanno chiesto ai giovani di Napoli di fare ciò che Giancarlo non può più fare: raccontare la verità, diventare giornalista giornalista per un giorno.



Dei nove articoli ricevuti, sono questi i tre selezionati:

La camorra strappa il diritto di sognare: Genny Cesarano, giovane vittima innocente

di Mariarca Riccardi;

Giuseppe Schisano e il caffè della speranza: storia di un giovane napoletano salvato dal caffè

di Mario Iannuzzo;

La forza di cambiare! La storia di Marco Pirone

di Miriana Di Sarno.

