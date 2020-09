Giancarlo Siani 35 anni dopo: la commemorazione dal Cortile di Francesco ad Assisi

In occasione dei 35 anni dall'omicidio camorristico del giornalista Giancarlo Siani avvenuto il 23 settembre del 1985, al Cortile di Francesco i frati del Sacro Convento di Assisi ricordano il suo lavoro e il suo impegno per la verità e la giustizia. Il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento, Padre Enzo Fortunato, e il Presidente della Fnsi, Beppe Giulietti, si collegano dalla Sala Stampa della Basilica di San Francesco con Paolo e Ludovica Siani, rispettivamente fratello e vicepresidente della fondazione Giancarlo Siani, per parlare della figura, del coraggio e di ciò che ancora “vive” del giornalista napoletano.

