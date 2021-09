Giancarlo Siani, il libro sulla verità del delitto domani gratis con Il Mattino

«Per Giancarlo Siani - Dalla verità sul delitto al mistero del dossier» è il libro che il Mattino regalerà ai lettori giovedì 23 settembre, a 36 anni dall'omicidio del giornalista. È un piccolo sunto dei servizi pubblicati quando mandanti e killer erano ancora in libertà fino al giorno degli arresti e le successive condanne passate in giudicato in Cassazione. Il racconto, anche attraverso i protagonisti dell'epoca, degli anni in cui il giornale di Siani è stato, come gli spettava, in prima linea nella ricerca della verità.

Per Giancarlo è il tributo a un martire della verità, il ricordo di un collega che proprio oggi avrebbe compiuto 62 anni. Un lavoro, quello di Siani, incalzante, penetrante, estremamente pericoloso per i boss degli anni Ottanta, anni in cui il potere della camorra veniva colpevolmente ridimensionato anche dalla magistratura. Giancarlo aveva invece capito, e scritto, che il clan di Gionta era affiliato alla mafia siciliana e che per comprendere cosa avveniva a Torre Annunziata bisognava guardare a Palermo, dove le cosche erano già un anti Stato, inserite nei gangli vitali della società e dell'imprenditoria.