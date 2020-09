La forza di cambiare, quella di Marco Pirone, ex autista di boss della camorra, residente a Scampia. Sin da piccolo, Marco, vivendo in un quartiere disagiato, entra in contatto con una realtà crudele, fatta di spaccio di sostanze stupefacenti, omicidi, ingiustizie ed omertà. A soli quattordici anni comincia a fare uso di droghe e ad avere quelle, che lui stesso definisce, «brutte amicizie». Dopo aver preso la patente, trova lavoro in una macelleria, ma di sera resta con i suoi amici, i quali, diventano giovani boss di Scampia e Secondigliano e chiedono a Marco di guidare le loro auto. Comincia così a recapitare lettere ad amanti e fidanzate e ad essere un amico e confidente per i boss. Arriva il matrimonio ad allontanare Marco da Napoli. Infatti, sia lui che sua moglie si trasferiscono a Bolzano, dove, lavorando onestamente, Marco riesce a guadagnare tanto quanto i suoi coetanei camorristi. Nasce lì anche il suo primo figlio.



Terminato il lavoro, ritorna a Scampia e ricomincia a fare uso di droghe. Sua moglie gli annuncia l'arrivo di un secondo figlio e Marco trova la forza di cambiare. Lascia definitivamente le sue «brutte amicizie» e, consapevole di aver perso il controllo e di non essere più se stesso, riesce a dare una svolta alla sua vita. Al suo fianco c' è sempre don Aniello che lo sostiene, lo ascolta e lo aiuta. Oggi Marco è riuscito a diventare, dopo diversi sacrifici, capotreno dell'Eav e ad essere soddisfatto e orgoglioso di ciò ce fa. Ogni giorno, consapevole di quanto possa essere complicata la vita di quartiere, aiuta i giovani a non commettere sbagli. La sua è una testimonianza di come, se realmente si vuole, si può migliorare. © RIPRODUZIONE RISERVATA