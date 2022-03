Gianmaria Antinolfi dal Grande Fratello Vip a San Gregorio Armeno

L'imprenditore campano nel campo della moda e del lusso Gianmaria Antinolfi, reduce dalla lunga esperienza al Grande Fratello Vip, si è recato nella bottega Di Virgilio di San Gregorio Armeno dove ha ricevuto in omaggio dall'artigiano Genny un corno portafortina. Antinolfi - ex di donne bellissime con Belen Rodriguez e Soleil Sorge - ha una grande passione per i presepi che deriva dalla sua famiglia.

