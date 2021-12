Gioielli & Vino, l'anno che verrà nel calendario firmato della Corte

Il 2022 sarà un anno luminoso e ricco di sorprese preziose. Ne è convinta Ileana della Corte, presentando il suo calendario "Gioielli & Vino" giunto alla 33° edizione, composto da 12 scatti in bianco e nero sotto l’art direction di Carla della Corte. Vuole essere un viaggio in cui sono raccontate le diverse tappe del vino, dalla vendemmia all’imbottigliamento.

Il nuovo anno inizia così con il suggestivo panorama di Napoli, in primo piano Mimmi Gunnarsson protagonista del mese di gennaio. Alice Capurro e Lorenza Lavitrano combattono il freddo di febbraio avvolte in caldi maxi pull lì dove riposa il vino non ancora pronto per essere imbottigliato. Poi sfila Chiara Rolandi in abito con le frange per i party esclusivi di marzo. Ad aprile il trattore è pronto per far fare un tour enologico: Lucrezia e Caterina Alfano in total look. A maggio Amedeo e Ludovica Manzo sono pronti per godersi un aperitivo con due calici di rosso. Sola tra le vigne, Beatrice Napolitano guarda all’orizzonte l’arrivo della bella stagione. Luglio ritrae in sofisticate mise da notte Patrizia Docimo e Sofia Bocchini che ammiccano allo specchio. Ad agosto c'è Giorgia Forquet. A settembre è di scena lo stile con Ester della Corte che sistema la cravatta al papà Michele per poi concedersi una serata da ricordare. Ottobre è il mese della vendemmia e Francesca Izzo si diverte a pestare l’uva. A novembre un aperitivo con le bollicine. Chiude l’anno Veronica Guidi che si lascia immortalare tra le bottiglie da assaporare. Concept & Production Allocca Natali, foto a cura di Antonio Allocca.