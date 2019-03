Lutto nella famiglia del Mattino: addio ad Armando Borriello

Domenica 10 Marzo 2019, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2019 11:52

Lutto nella grande famiglia del Mattino: è scomparso Armando Borriello, già caporedattore del Mattino tra i fondatori del Sugc, il sindacato unitario dei giornalisti campani di cui è stato presidente.Nato 71 anni fa, tre figli (Giancarlo, anch'egli giornalista, Chiara e Filippo), laureato in Lettere, Borriello cominciò la carriera negli anni Settanta collaborando con diverse testate tra le quali Il Mattino e Il Diario, in particolare nel settore dello Sport. Dopo la chiusura del Diario, fu assunto al Mattino come professionista e fu destinato al settore Esteri dove divenne specialista delle grandi istituzioni internazionali come la Nato seguendo, anche come inviato, i vertici Usa-Urss e raccontando le vicende politiche ed economiche. Coordinò anche la redazione di Milano del Mattino prima di tornare a Napoli come vicecapo e poi capo della redazione Esteri. Successivamente assunse l'incarico di responsabile della pagine sportive. Infine, l'impegno come redattore capo nell'ufficio centrale del giornale.È stato consigliere dell'Ordine dei Giornalisti, ma soprattutto attivo nel sindacato contribuendo alla sua rifondazione in Campania con la nascita del Sugc del quale era presidente. Disponibile, con un forte tratto umano che si manifestava in un approccio cordiale con i colleghi e con un largo sorriso per tutti, la passione per il Napoli, Borriello viene ricordato così da chi lo ha conosciuto. I funerali si terranno martedì.Tanti i messaggi di cordoglio: «Armando Borriello ha raccontato il calcio e lo sport a Napoli con eleganza e straordinaria competenza. Un grande giornalista. Alla famiglia e ai suoi colleghi giunga il cordoglio della Città», scrive il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.