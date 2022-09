Giornata internazionale della democrazia: al Tribunale sindaco e giuristi a confronto

In occasione della Giornata internazionale della democrazia, l’Ordine degli avvocati di Napoli organizza “Il nodo della cittadinanza”, convegno che si terrà domani giovedì 15 settembre (ore 10) presso la sala Metafora del Palazzo di Giustizia. Nel giorno in cui tutto il mondo celebrerà l’importanza dell’accezione greca di democrazia, ossia governo del popolo, i relatori sottolineeranno l’elevato valore della cittadinanza in ambito legislativo e nelle sue diverse sfaccettature. Prenderanno parte al dibattito il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente degli avvocati napoletani Antonio Tafuri (foto), Giuseppe De Carolis di Prossedi presidente della Corte d’Appello, Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale, ed Emanuela Ferrante, assessore allo sport e alle pari opportunità del Comune di Napoli.

I lavori saranno presieduti da Antonio Palma, professore ordinario presso l’università Federico II e presidente dell’Istituto poligrafico e della zecca di Stato, con un intervento dal tema: “La cittadinanza come fattore di pace: il superamento delle identità di origine”. Seguiranno, poi, le relazioni di Maria Vittoria Bramante (Lo sport come forma di cittadinanza universale), di Hillary Sedu (Ius Scholae), di Caterina Molfino (Identikit del cittadino e dell’immigrato nella Costituzione) e di Matilde Carabellese (Sull’attribuzione della cittadinanza: questioni tecniche-amministrative).