Giornate Europee del Patrimonio, il Parco archeologico di Pompei con ingresso a 1 euro

I siti del Parco archeologico di Pompei aderiscono sabato 25 e domenica 26 settembre alle GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), manifestazione che, a livello europeo, vedrà iniziative a aperture straordinarie nei luoghi statali della cultura al costo simbolico di 1€, quest’anno ispirate al tema “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pompei, condannati i tombaroli: «Hanno saccheggiato la villa... IL SUCCESSO Pompei «regina» a Londra. Al British Museum è sold... L'INIZIATIVA Pompei, i giovani del Servizio Civile combattono la camorra

Ricchissimo il programma dell'iniziativa, che prevede, tra l'altro, ingressi gratuiti per i più piccoli e aperture notturne fino alle 23. Tra i siti che hanno aderito all'iniziativa, oltre al celebre parco pompeiano, sono inclusi: Villa San Marco, Villa Arianna e il Museo archeologico Libero D’Orsi del sito di Stabia; la Villa di Poppea del sito di Oplontis; la Villa Regina di Boscoreale. Sono inoltre previsti percorsi facilitati per le persone affette da disabilità motoria, uditiva e visiva. E infine, nell’ambito del "Protocollo Campania tra le mani. Itinerari inclusivi nei luoghi d’arte", coordinato dal Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, cui aderiscono numerose istituzioni dei beni culturali campane e le maggiori associazioni delle persone con disabilità, sono stati realizzati alcuni supporti esplicativi di alcuni luoghi significativi di Pompei con strumenti e linguaggi adeguati al superamento delle limitazioni sensoriali. Per l’occasione sarà proposto un video racconto introduttivo al sito, con un focus sull’edificio dell’ anfiteatro.

Si ricorda che i visitatori potranno accedere al Parco Archeologico di Pompei solo previa esibizione del green pass, in ottemperanza al decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021. Per ulteriori informazioni, rinviamo alle pagine social e ai siti ufficiali del Parco Archeologico di Pompei e del Ministero della Cultura (MIC).