Napoli, parte il restauro dei Girolamini: il museo resterà sempre aperto

Lunedì 13 Maggio 2019, 19:12

Sarà consegnato domani il cantiere di valorizzazione e restauro del complesso dei Girolamini, a Napoli. Lo si apprende da fonti del Mibac al termine del sopralluogo che oggi ha effettuato nel complesso Gino Famiglietti, direttore generale archeologia, belle arti e paesaggio del ministero dei beni culturali.Famiglietti ha visitato la struttura napoletana prima dell'avvio dei lavori insieme ad Anna Imponente, direttrice del polo museale napoletano. I lavori cominceranno con la consegna del cantiere domani dal piano basso con accesso da via Duomo e proseguiranno per lotti, consentendo quindi alla struttura museale di rimanere aperta per le visite durante il restauro. Si proseguirà infatti a livelli, in modo da consentire la continuità di esposizione delle collezioni di quadri e della biblioteca.In una delle sue ultime visite a Napoli, infatti, il ministro per i beni e le attività culturali Alberto Bonisoli aveva espresso perplessità sulla chiusura al pubblico durante i lavori e quindi è stato delineato un cronoprogramma che non interromperà la fruizione del sito. Ai Girolamini è intanto già attivo anche il cantiere delle facciate e del chiostro previsto dal Grande Progetto centro storico Unesco.