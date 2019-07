Girolamini, apre il cantiere di restauro della Chiesa monumentale

Martedì 30 Luglio 2019, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 15:30

Venerdì 2 agosto 2019 alle 10, il Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, Luciano Garella, presenterà l’apertura del cantiere della Chiesa di San Filippo Neri, nel Complesso Monumentale dei Girolamini.Il progetto, redatto dalla Soprintendenza Sabap per il Comune di Napoli, è stato finanziato nell'ambito del Pon Cultura e Sviluppo 2014-2020, cofinanziato dai fondi europei Fesr e rientra nella Programmazione di natura strategica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.Gli interventi previsti sono finalizzati alla valorizzazione del percorso di visita e al restauro degli spazi monumentali, ed interessano le parti della Chiesa escluse dai precedenti restauri, ovvero la navata laterale sinistra e le relative Cappelle, le Cappelle del Transetto e quelle laterali all'Abside.Nell’ambito del cantiere è prevista l’installazione di un laboratorio di restauro delle superfici decorate e delle opere d’arte presenti in sito, che sarà aperto al pubblico, secondo appuntamenti programmati, a partire da settembre.