Giugno Giovani 2022, a Napoli più di 80 eventi dedicati alle nuove generazioni

È Napoli città della creatività il leit motiv che accompagna il Giugno Giovani 2022, manifestazione promossa dal Comune di Napoli per fare del mese di giugno una grande festa destinata alle ragazze e ai ragazzi della città. Fitto il programma, con oltre 80 eventi, che è stato illustrato dal sindaco, Gaetano Manfredi, dall'assessore alle politiche giovanili, Chiara Marciani, con la partecipazione del Comandante logistico della Marina Militare, ammiraglio ispettore capo Giuseppe Abbamonte. Con loro le tante associazioni giovanili che hanno aderito.

Attraverso una manifestazione di interesse infatti, l'amministrazione comunale ha raccolto idee e proposte dal basso che animeranno diversi luoghi della città: piazze, musei, parchi e centri giovanili saranno il palcoscenico di tantissime iniziative.

«Il calendario che abbiamo elaborato ha visto un'enorme partecipazione da parte di associazioni e comitati giovanili - ha detto l'assessore Marciani - raccogliendo tantissimi eventi che animeranno la città dal centro alla periferia. Abbiamo voluto immaginare Napoli come un grande palcoscenico messo a disposizione dal Comune per le ragazze e i ragazzi, per farli esprimere e far emergere il proprio talento, per stimolare la loro immaginazione e vena creativa. Sapere che c'è da parte dei giovani una voglia di partecipazione così alta - ha aggiunto - è per noi uno sprone ancora più forte a fornire sempre più strumenti e luoghi dove poter esprimere e confrontare le proprie idee e mettere in risalto i propri talenti e competenze»