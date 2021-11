Glaudiatori e animali, laboratorio di fotografia per bambini al Mann

L'appuntamento è fissato per domenica prossima, 21 novembre, alle 10.30. Al Mann, il museo archeologico nazionale di Napoli. «Tana libera tutti: safari fotografico» è il tema del laboratorio interattivo dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni per insegnare loro a «osservare e fotografare gli animali nella mostra Gladiatori», una delle attrazioni che attira un pubblico di ogni età. Per partecipare all'iniziativa, la prenotazione è obbligatoria al numero 0814422329 che si può contattare dal lunedì al venerdì (ore 10-15). Il programma completo con tutti gli appuntamenti è sul sito del museo diretto da Paolo Giulierini al link https://mannapoli.it/wp-content/uploads/2021/10/depliant_MANN-FOR-KIDS_WEB-12-10.pdf

