Lunedì 22 Luglio 2019, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 22-07-2019 19:48

Le nuove scoperte della città sepolta: dal Foro Triangolare emergono gli ex voto della Pompei romana. Il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna, svela in anteprima su Instagram le immagini delle nuove scoperte. «Scavi in corso nel santuario di Atena, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli. Dalla terra affiorano una antefissa che decorava il tempio dorico (fine IV sec. a.C.) e terrecotte figurate offerte come ex-voto nello spazio sacro (III sec. a.C.)».