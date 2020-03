Gli oggetti di bellezza delle donne della Pompei di duemila anni fa in mostra a Pasqua

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bellezza delle donne usata come arma di seduzione nella Pompei di duemila anni fa si mette in «mostra». In anteprima mondiale l'annuncio su Instagram e le foto inedite, degli oggetti utilizzati dalle donne della città antica per farsi belle, del direttore del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna diventano virali: «La prossima mostra, da inaugurare per le festività Pasquali, nella Palestra grande: Venustas. Grazia e bellezza femminile a Pompei».